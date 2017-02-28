Busmek Kursiyerlerinin Sergisine Yoğun İlgi

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 yıldır Bursalılara eğitim vermeye devam eden BUSMEK'in Mudanya Kurs Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan...

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12 yıldır Bursalılara eğitim vermeye devam eden BUSMEK'in Mudanya Kurs Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan "Her Birimiz Bir Renk" adlı sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

BUSMEK Mudanya Kurs Merkezi kursiyerlerinin resim sergisinde 47 kursiyerin el emeği eserleri, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. Endülüs Park AVM Sanat Galerisi'nde izlenime sunulan sergide yağlı boya, soft pastel, guaj boya ve kara kalem teknikleriyle hazırlanmış eserler yer aldı.

Bursa'da 220 branşta yılda yaklaşık 26 bin kursiyere eğitim vermeye devam eden BUSMEK'in Mudanya Kurs Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı "Her Birimiz Bir Renk" adlı resim sergisi, 1 Mart Çarşamba tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.