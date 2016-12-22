Bütün Birimler Gözetim Altında

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Manisalılara en iyi hizmeti ulaştırma noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara daha güvenilir ve...

Manisalılara en iyi hizmeti ulaştırma noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalılara daha güvenilir ve sağlıklı hizmet sunabilmek amacıyla, videowall sistemini hayata geçirdi. Sistemle 24 saat izleme yapıldığını söyleyen Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, yaşanılabilecek herhangi bir aksaklık durumunda da anında müdahalede bulunulacağını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlara daha güvenilir ve daha sağlıklı hizmet sunulabilmesi amacıyla kurduğu videowall sistemi ile Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik birimlerinin çalıştığı bütün noktalarda 24 saat izleme yapıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasında takibi yapılan sistemle meydana gelebilecek aksaklıklara anında müdahalede bulunulabilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra da, Güvenlik Şube Müdürü Alper Boztepe ile birlikte sistemi yakından takip ediyor. Sistem ile ilgili bilgi veren Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde il genelinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Bu noktada Manisalılara daha güvenilir ve daha sağlıklı hizmet sunabilmek için videowall sistemini hayata geçirdik. Bu sistemle 17 ilçede bulunan Koordinasyon Şube Müdürlüklerimizde, otogarlarımızda, sebze ve meyve hallerimizde kısacası Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik birimlerinin çalıştığı bütün noktalar kameralarla sürekli olarak izleniyor. 24 saat izleme yapılabilen bu sistemle, yaşanılabilecek herhangi bir aksaklık durumunda da anında müdahalede bulunulabiliyor" dedi.

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