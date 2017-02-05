BÜTÜN OYUNCULAR FORMA GİYDİ

Antalya Kampı'nda Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçını 4-0 kaybeden Samsunspor'da teknik direktör Osman Özköylü, hazırlık maçında büyük oyuncularına forma verdi.

YENİLER FORMA GİYDİ

Ara transferde 13 oyuncuyu kadrosuna dahil eden Kırmızı-Beyazlı ekibin teknik patronu bu mücadelede oyuncuların son durumunu yakından görme fırsatını ve eksiklerini görme şansı yakaladı. Samsunspor'un yeni transferleri Caner Koca, Gökay Iravul ve kaleci Tom Muyters, Antalya'da Giresunspor'la oynanan hazırnlık maçında forma giydi. Samsunspor'lu üç futbolcu teknik ekipten tam not alırken takıma olan uyumları da dikkat çekti. Caner, Gökay ve hollandalı kaleci Muyters ortüaya koydukları oyunla ilerisi için yeşil ışık verdi.