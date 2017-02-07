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BÜTÜN TAKIMLARI YENEBİLİRİZ

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BÜTÜN TAKIMLARI YENEBİLİRİZ
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yeni transferlerle birlikte kaliteli bir takım olduklarını belirterek, “Sahada doğru mücadele ettiğimiz, oynadığımız sürece her takımı yenebiliriz. Bunu Sivasspor maçında da tekrarlamak istiyoruz” dedi.

ÖNEMLİ BİR KAZANÇ 
Giresunspor ile oynanan hazırlık maçını değerlendiren Osman Özköylü, “Hava şartlarından dolayı Antalya’da kamp yapmak zorunda kaldık. Bizim için iyi oldu. Yenildiğimiz maçın sonucu bize bazı uyarılar yapması açısından, ayaklarımızın yere sağlam basması açısından önemliydi. Nasıl oynamamız gerektiğini tam kavrayabilmemiz adına Giresunspor maçını önemli bir kazanç olarak görüyorum. Belki maç kaybetmiş olabiliriz, sonuçta kötü olabilir ama bunun getirisi olan dikkatli olmamıza vesile olacaktır” diye konuştu.

İSTEMEDİĞİMİZ DAVRANIŞLAR
Ligde her takımı yenebilecek güçte olduklarını dile getiren Teknik Patron Osman Özköylü, “Yeni Malatyaspor maçı farklı bir bakış açısı getirmiş ki ayaklarımızın yere sağlam basmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Oyun içerisinde yapılan hatalar ve bizim hiç istemediğimiz davranışlar var. Bunları gördük. Oyuncularımıza ikazda bulunduk. Giresunspor maçı kazanılmış olsaydı bize Sivasspor maçında kötü bir etki yapabilirdi. Ama bu maçı kaybetmek Sivasspor maçını kazanmak adına bizim için iyi oldu" şeklinde konuştu. 

TEDBİRLERİMİZİ ALACAĞIZ
Daha dikkatli ve ciddiyetli olmaları gerektiğini gördüklerine dikkat çeken Özköylü, "Bunu da yaptığımız da her takımı yenebileceğimizi Yeni Malatyaspor maçında herkese gösterdik. İnşallah bu ışık altında Sivasspor maçına hazırlanacağız. Tedbirlerimizi dikkatli alacağız. Şampiyonluk adaylarından birisine karşı oynayacağız. Biz artık çok daha güçlü bir ekibiz. Bunun farkındayız. Sahada doğru mücadele ettiğimiz, oynadığımız sürece her takımı yenebiliriz. Bunu Sivasspor maçında da tekrarlamak istiyoruz” dedi.

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