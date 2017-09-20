Büyük Anadolu'da şifa buldular

Almanya'dan, Büyük Anadolu Hastanesi'nde Op. Dr. Kerim Güzel'e metabolik cerrahi ameliyatı olmak için gelen Ayda Cankor ve oğlu Metin Cankor Samsun'da şifa buldu.

Almanya'dan, Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'ne şifa bulmak için gelen 68 yaşındaki Ayda Cankor ve 48 yaşındaki oğlu Metin Cankor Op. Dr. Kerim Güzel 'in metabolik cerrahi ameliyatı sonrasında sağlıklarına kavuştular.

1 hafta önce Op. Dr. Kerim Güzel tarafından metabolik cerrahi ameliyatı olan 68 yaşındaki Ayda Cankor, "Ben yurtdışında, Almanya'da yaşıyorum. Şeker hastasıydım. Oğlum internetten Op. Dr. Kerim Güzel'in ameletiyatları hakkında detayları öğrenmiş. Bana anlattı. Oğlum ve ben atladık geldik ve doktorumuzla görüştük. Bütün kalbimizle önce Allah'a sonra doktorumuza güvendik. Şeker ve tansiyon hastalığımdan dolayı sürekli rahatsızlanıyordum. Bu da beni çok rahatsız ediyordu. Oğlumla karar verdik ve Samsun'a geldik. Herşeyden çok memnunum. Kimse bu hastalıktan korkmasın, gelsin ameliyatını olsun. Burada çalışan tüm personele çok teşekkür ediyorum. Büyük Anadolu Hastanesi bir tane! Kimse çekinmesin, bu derdi de çekmesin. Ameliyat olalı 1 hafta oldu ve şimdiden kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

'ARTIK KALİTELİ BİR HAYATIM VAR'

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde Op. Dr. Kerim Güzel tarafından 1 ay önce gerçekleştirilen metabolik cerrahi ameliyatından sonra tüm ilaçları bıraktığını ve 20 kilo verdiği söyleyen 48 yaşındaki Metin Cankor "20 seneden beri Tip 2 şeker hastasıydım. İnternetteki araştırmalarım sonucunda Op. Dr. Kerim Güzel'in ismini duydum ve Samsun'a geldim ve ameliyat oldum. Ameliyat öncesinde kullandığım ilaçlar beni çok yoruyordu, kendimi çok kötü hisediyordum. Ameliyat sonrasında tüm ilaçlarımı bıraktım ve artık çok kaliteli bir hayat yaşıyorum. Artık merdiven basamaklarını 3'er 3'er çıkıyorum. Geçirdiğim operasyon sonrasında 20 kilo kaybettim. Şeker hastalığı ile yaşayan ve ameliyata uygun olan insanlara ben ameliyat olmalarını tavsiye ediyorum. Burada çok profesyonel bir ekip var. Doktorumuz, hiç problemsiz bizi sağlıklı bir yaşam kalitesine ulaştırdı" dedi. Özkan ŞENGÜN