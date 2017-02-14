Büyük Anadolu'dan 'kanser' farkındalığı

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan ve Çiftlik Şubeleri'nde toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıpla birlikte zorluklara yol açan kanser hakkında bilgilendirme yapıldı

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan ve Çiftlik Şubeleri'nde, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olan ve toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açan kanser hakkında farkındalık oluşturmak adına bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

Kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması bu konuya verilen önemin de giderek artmasına yol açan çalışmada farkındalık oluşturarak vatandaşları bilgilendirmeye yönelik Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan ve Çiftlik Şubeleri'nde kurulan stantlarda görevliler tarafından broşürler dağıtıldı. Bilgilendirici afişlerin de asıldığı Meydan ve Çiftlik Şubeleri'nde "Erken Tanı Hayat Kurtarır", sloganı ile kanserin erken teşhisinde önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgusu yapıldı. Hastalıkla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.