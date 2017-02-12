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Büyük badireleri 'ortak akıl'la yendik

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Büyük badireleri 'ortak akıl'la yendik
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile birlikte Çarşamba İlçe Örgütü'nü ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile birlikte Çarşamba İlçe Örgütü'nü ziyaret etti.

Ülkenin sorunlarını çözmekten uzak bir siyasi anlayış tarafından ülkenin idare edildiğini belirten Av. Akcagöz, "Başkanlık sisteminin, terörü de, işsizliği de, ekonominin kötü gidişatını da ortadan kaldıracak olan sihirli bir değnek olduğunu anlatıp duruyorlar. Hayır. Başkanlık, bir tek kişinin sorununu çözer. O da Başkanın kendisidir" dedi.

"Tek adam istemiyoruz" diyen CHP'li Akcagöz, "Tek adam idaresi, hata payı yüksek bir yönetim modelidir. Ülke, her önemli badireyi, ortak aklı ön plana çıkararak atlatmıştır. Bu nedenle, ortak akla daha çok önem veren Parlamenter sistemi korumak zorundayız" diye konuştu.

KOÇ'TAN SELAM GETİRDİM
CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise, "Hemşehriniz ve benim 30 yıllık dostum Haluk Koç'un selamını getirdim. Bugün ülkeyi yönetenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, bir takım terör odakları ile sözde yan yana getirmek için bin bir türlü çabanın içine giriyorlar. Yıllardır teröre fırsat veren sizsiniz. Şimdi kalkmış, sanki terör örgütleri ile masaya oturan siz değilmişsiniz gibi, ahkam kesiyorsunuz. Millet bu oyunu görüyor. Bu nedenle, başkanlık sistemi adı altında ülkenin felakete sürüklenmesine müsaade etmeyecektir" dedi.

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