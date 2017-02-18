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Büyük Bir Gürültüyle Çarpışan 2 Kamyonet Paniğe Neden Oldu

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Büyük Bir Gürültüyle Çarpışan 2 Kamyonet Paniğe Neden Oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kavşağa giren iki kamyonetin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çeşmeli Mahallesinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Köyyolu kavşağında meydana geldi. Mersin-Erdemli istikametinde seyreden Sadık T. yönetimindeki üzerinde plastik yüklü 33 VU 481 plakalı kamyonet, kavşağa giren Alper S'nin kullandığı 33 FF 358 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Gürültüyü duyan vatandaşlar kazayı fark ederek yardıma koştu. Kazazedeleri kamyonetlerden çıkaran vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve polise bildirdi. Kazada yaralan sürücüler, olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin kavşağa bakan kamerasına anbean yansıdı. Kazazedelerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Büyük Bir Gürültüyle Çarpışan 2 Kamyonet Paniğe Neden Oldu

Büyük Bir Gürültüyle Çarpışan 2 Kamyonet Paniğe Neden Oldu

Büyük Bir Gürültüyle Çarpışan 2 Kamyonet Paniğe Neden Oldu

Büyük Bir Gürültüyle Çarpışan 2 Kamyonet Paniğe Neden Oldu

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