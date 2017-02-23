Büyük Cami Projesi Haziran Ayında Başlayacak

Yozgat Belediyesi tarafından Büyük Cami etrafında gerçekleştirilecek olan Odun Pazarı Meydan ve Otopark Projesi'ne Haziran ayı itibariyle başlanılacak.

Yozgat Belediyesi tarafından Büyük Cami etrafında gerçekleştirilecek olan Odun Pazarı Meydan ve Otopark Projesi'ne Haziran ayı itibariyle başlanılacak.

Büyük Cami Odun Pazarı Meydanı ve Otopark Projesi'nin ihaleye hazır hale geldiğini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Projenin yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini söyleyen Başkan Arslan, "Çapanoğlu Büyük Cami etrafı ile ilgili olarak Odun Pazarı Meydan ve Otopark Projemizi hazırladık. Bu proje yaklaşık olarak 2 yıldır devam ediyor. Bu süre içerisinde de Büyük Cami etrafında bulunan yaklaşık 60 civarında esnafımıza bu projenin başlatılacağını ve bu süreç içerisinde oraları tahliye etmelerini zaman zaman yazılı olarak ilettik. Ama bu süre içerisinde maalesef bir mesafe alamadık" dedi.

Büyük Cami etrafındaki esnafın mağdur olmaması için çaba gösterdiklerini de dile getiren Arslan, "Biz de esnafımızı mağdur etmemek için esnafımızın üzerine çok fazla gitmedik. Yaklaşık 1.5 yıldır bu işi sürüncemede bıraktık ki esnafımız mağdur olmasın. Biran önce yeni bir yer bulmaları için bekledik. Maalesef o konuda esnafımız adım atmadı. Projemizde hazır ihaleye çıkak duruma geldi. Son olarak Haziran ayı sonuna kadar esnafımızın oraları boşaltması için süre verdik" şeklinde konuştu.

Proje bittiğinde Büyük Cami etrafındaki esnafı gözeteceklerini de söyleyen Başkan Arslan, "Esnafın haklı sebepleri de olabilir. Oradaki esnafın kendilerine yer gösterilmesi gibi talepleri var. Maalesef bu talebi tamamıyla karşılamak mümkün değil. Tabiî ki proje bittiğinde o esnafları gözeteceğiz. Bugün itibariyle oradan ayrılacak esnaflarımızın tamamına yer verme imkanımız yok. Bunu da esnafımızın anlayışla karşılaması lazım. Çünkü asıl olan Yozgat'tır. Netice itibariyle Büyük Camiye ve Yozgat'a yakışmayan görüntüler var. O görüntüleri ortadan kaldırıp Yozgat'a yakışır bir mekan haline getirmemiz lazım" açıklamalarına yer verdi.

Tol Çarşı'da da çalışmalara başladıklarını belirten Arslan, "Tol Çarşı'nın orta katını düzenliyoruz burada güzel bir kapalı çarşı ortaya çıktı. Büyük Cami etrafındaki esnaf talep ettikleri takdirde bir kısmını oraya ikame edebiliriz. Çünkü Tol Çarşı esnafı da kapalı çarşıya girecek. Mart ayı itibariyle Tol Çarşı restorasyon çalışmamız başlayacak. Oradaki esnafı da kapalı bölüme alacağız" dedi.

30 kadar prefabrik dükkanların kurulacağını da hatırlatan Arslan, "Sırasöğüt ve Sungurlu Caddesine geçici olarak 30 civarında prefabrik dükkan koyacağız. Esnaf talep ederse orayı da verme imkanımız olur. Eğer buraları da beğenmezlerse o zaman da kendi başlarının çaresine bakıp kendilerine iş yerleri bulmaları lazım. Sonunda inşallah Yozgat kazanacak. Bugün itibariyle bazı mağduriyetler ortaya çıkabiliyor. Biz istiyoruz ki kimse mağdur olmasın. Fakat şehir hayatında zaman zaman bazı değişiklikler oluyor. Bu arada bir takım mağduriyetler oluyor. Onu da herkesin anlayışla karşılaması lazım" ifadelerine yer verdi.