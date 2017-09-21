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Büyük emeklerle üretilen ürünler tabakta israf oluyor

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Büyük emeklerle üretilen ürünler tabakta israf oluyor
Dünya çapında ve ülkemizde gıda israfının büyüklüğüne dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Ülkemizde üretilen sebze meyvenin yüzde 25-30’u daha soframıza gelmeden, yüzde 15’i ise evlerimizde israf oluyor" dedi

İsrafın hem dinimizde haram olduğuna hem de ekonomimizde büyük kayıplara yol açtığına vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyada israf edilen 1,3 milyar tondan fazla yiyecek, 2 milyara yakın insanı doyurabilir. Ülkemizde ise üretilen sadece meyve sebzenin bile yüzde 40’ı israf ediliyor. Gerek halde gerek dükkanda gerekse mutfaklarımızda çöpe giden büyük gıda kayıplardan söz ediyoruz" dedi.

Palandöken, "Vatandaşımız bu sebeple tüketebileceği miktarda alışveriş yapmalı. Ülkemizde bir kişinin tabağında bıraktığı yemek yılda ortalama 114 kilo ediyor. Bu şekilde israf edilen yiyecekler hayvan barınaklarına aktarılırsa yüzlerce hayvanın karnı doyabilir. Dükkanlarda süresi geçmeye yakın ürünler büyük indirimlerle satılabilir. Bayatlayan ekmekler tatlı veya köfte yapılarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

GIDA İSRAFINDAN HER 
AŞAMADA KAÇINILMALI
Gıda israfının tüketimin yanı sıra tarladan sofraya gelene kadarki aşamada da yaşandığına dikkati çeken TESK Başkanı Palandöken, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre 2016’da üretilen 110,7 milyon ton 60 farklı bitkisel gıdanın 9,4 milyon tonu 2017 sonunda daha vatandaşa ulaşamadan israf olacak. Tarladan sofraya gelene kadarki gıda israfı gelişmiş ülkelerde yüzde 40’ı ülkemizde ise yüzde 30’u buluyor. Hatalı ambalaj,taşımacılık esnasındaki yaşanan durumlar, soğuk zincir sistemine özen gösterilmemesi gibi birçok sebepten ötürü üretimden sonra dağıtım aşamasında da büyük kayıplar veriyoruz. Küresel iklim değişikliğini hızlandıran gıda israfı ile çevreye 3,3 milyar ton karbondioksit yayılıyor. Üretimden ve tüketim ve sonrasına kadarki her aşamasında israftan kaçınmak herkesin öncelikli hedefi olmalı" şeklinde söyledi. N. Alper CABBAR

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