Büyük Erkekler Bölgesel Voleybol Grup Müsabakaları Kahta’da Yapılacak

Büyük Erkekler Bölgesel Grup müsabakaları 10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Adıyaman'ın Kahta İlçesi Spor Salonunda düzenlenecek.

Büyük Erkekler Bölgesel Grup müsabakaları 10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Adıyaman'ın Kahta İlçesi Spor Salonunda düzenlenecek.

Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta'da düzenlenecek olan Voleybol Bölgesel grup maçları hakkında açıklamalarda bulunarak, "Türkiye Voleybol Federasyon Başkanlığının 2017 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Voleybol Grup Müsabakaları ilçemizde yapılacaktır. Büyük Erkekler kategorisinde, Kahta Gençlik Spor Kulübü, Adıyaman İlim Kültür Gençlik Spor Kulübü, Besni Belediye Spor Kulübü, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, Kahta Yahya Kemal Spor Kulübü, Kahta METEM Spor Kulübü, Adıyaman Gençlik Spor Kulübü ve Malatya Yeşilyurt Kent Konseyi Spor Kulübü olmak üzere 8 kulüpten yaklaşık 100 sporcu ilçemizde düzenlenen müsabakalarda mücadele edecektir.

Yapılacak olan müsabakalar sonucunda gruplarında birinci olan takımlar finale katılmaya hak kazanacaklardır. Bu nedenle Kahta İlçemizde düzenlenecek olan müsabakalarda yarışacak olan takımlarımıza ve sporcularına başarılar diliyorum. Çekişmeli karşılaşmaların olacağı müsabakaları izlemek için tüm voleybol severleri ve Kahta spor salonuna davet ediyorum" diye konuştu.