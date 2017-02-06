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Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

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Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Adana'da düzenlenen 2017 yılı Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Adana'da düzenlenen 2017 yılı Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu bu yıl eski güreşçi Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın girişimleri ile Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nı Adana'da düzenledi.

Yüreğir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyonda olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçiler Adana'daydı. İl dışından gelen misafirleri sorunsuz bir şekilde ağırlayan ve uğurlayan Başkan Çelikcan, "Sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında önemli bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.

Adana'da ilk defa böyle büyük bir spor organizasyonu gerçekleştirmenin heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan "Öncelikle organizasyonun kentimizde yapılması talebimizi geri çevirmeyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın'a teşekkür ediyorum. Girişimlerimizle bu hafta sonu Adana çok önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Biz de Yüreğir Belediyesi olarak ata sporumuz güreşe destek olduk. Bölgemizde gerileme dönemine giren güreş düzenlenen bu şampiyona ile eski parlak günlerine geri döneceğini ümit ediyorum. Umarım bu şampiyona bölgemizde sinerji ve motivasyon yaratır. Yüreğir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Biz Yüreğir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Durumu iyi olan belediyelerimizde ata sporumuz güreşe destek olmalıdırlar. Bu güne kadar olimpiyatlarda kazanılan 39 madalyanın 29'u güreşte kazanılmıştır" şeklinde konuştu.

Şampiyonları Başkan Çelikcan altınla ödüllendirdi

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan şampiyonada birinci olan güreşçileri altınla ödüllendirildi. Birinci olan güreşçilere Cumhuriyet altını, ikinci olanlara yarım, üçüncü olanlar ise çeyrek altın taktı. Yüreğir'de ilk defa düzenlenen Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci olurken Ankara ASKİ ikinci ve Çaykur Rize Güreş Takımı üçüncü oldu.

130 kiloda Osman Yıldırım, 98 kiloda Fatih Başköy, 85 kiloda Metehan Basar, 80 kiloda Emrah Kuş, 75 kiloda Y. Emre Başer, 71 kiloda Murat Dağ, 66 kiloda Atakan Yüksel, 59 kiloda Rüstem Hammet birinci oldular.

Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Büyük Erkekler Grekoromen Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

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