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Büyük İkramiye Bu Kez Milli Piyangoculara Çıktı

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Büyük İkramiye Bu Kez Milli Piyangoculara Çıktı
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye tarafından kent merkezindeki milli piyango görevlileri için yaptırdığı bilet satış ünitelerinin...

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye tarafından kent merkezindeki milli piyango görevlileri için yaptırdığı bilet satış ünitelerinin anahtarlarını teslim etti.

Anahtar teslim töreninde bilet satış görevlileri ile bir araya gelen Başkan Gümüş, "Milli Piyango bilet satış görevlisi arkadaşlarımız yıllardır yağmur çamur demeden bulundukları noktalarda bilet satışı yapıyorlar. Hepimizin mutlaka uğradığı umutlarımızı arttıran, kimi zaman çıkan ikramiyelerle bizleri sevindiren bilet satış görevlilerini, bu kez biz sevindirmek istedik. Tamamı belediyemiz personeli tarafından yapılan, kent estetiğine uygun, 7 adet ahşap bilet satış ünitelerini hazırladık. Bu üniteler ile daha önceden kent estetiğini uygun olmayan görüntüyü de ortadan kaldırmış olduk. Görevli arkadaşlarımız artık soğuk kış aylarında daha korunaklı olan bu ünitelerimiz içerisinde, biletlerini satabilecekler." dedi.

Ünite Anahtar tesliminde Başkan Gümüş'e teşekkür eden milli piyango bilet satış görevlileri, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu üniteler hem görüntü anlamında, hem de kışın bizler için daha korunaklı oldu." şeklinde konuştular.

Anahtar tesliminde bir süre milli piyangocular ile sohbet eden Başkan Gümüş, daha sonra yılbaşı özel çekilişi için milli piyango satış görevlilerinden bilet satın aldı.

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