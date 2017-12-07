Büyük oyunu görmeliyiz

Canik Belediyesi'nin düzenlediği "Bir Millet Diriliyor, Bir Millet Uyanıyor" konulu konferansa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk " Haçlı seferleri devam ediyor. Oynanan büyük oyunu görmek zorundayız "dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Millet Diriliyor, Bir Millet Uyanıyor (Millilik ve Yerlilik) konulu konferansta Samsunlularla buluştu. Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Türkiye ve dünyadaki gelişmelere işaret eden Külünk, tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bugün de Anadolu topraklarına yönelik operasyonların sürdüğünü söyledi. Milletvekili Külünk, 100 yıl önceki bu coğrafyayı köleleştirme projesinin devam ettiğine dikkat çekti.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler'in de katıldığı konferansta konuşan Milletvekili Külünk, "Türklerin sorumluluğu asla yaşadıkları ülke kadar değil. Yüksek sorumlulukları vardır. 12 yıldır ülkemiz, kuşatma altında olan bir ülke. Bugün Batı'nın Türkiye'ye yönelik tehdidinin adı parçalamaktır. Hiç öyle büyük laflar etmeye, cilalı laflar etmeye gerek yok. Hedef, ülkemizin parçalanmasıdır. Hedef, Orta Doğu’nun haritasını değiştirmektir. Şimdi bu hedefin sağlanmasındaki suç ortakları kim? Haçlı seferleri devam ediyor. Hedefleri Türkleri Anadolu’dan sürmek, Anadolu'yu bize dar etmek. Toplum olarak sinirlerimizi dik tutmak zorundayız. Perdenin arkasındaki büyük oyunu görmek zorundayız. Kimlere hangi roller verilmiş bilmek zorundayız "dedi.

'İNSANLARIMIZI AYDINLATIYORUZ'

Daha önce Yeni Türkiye'nin inşası için "Yeni Türkiye Yolunda" konferanslarını düzenlediklerini hatırlatan Canik Belediye Başkanı Osman Genç de, "Şehirlerin sadece fiziksel değil, kültürde ve sanatta da dönüşmesi gerektiğini söyleyen ve uygulayan bir belediyeyiz. Şehrimizin kültürel gelişimine en önemli katkı sağlayan bir belediyeyiz. Dünyayla birlikte Türkiye olarak da bir dönüşüm yaşıyoruz. Yeni Türkiye Yolunda konferanslarımızda milletimizi yeni sistem konusunda aydınlatmayı amaçlamıştık. Bu konferansla ülkemizin nasıl dirilişine geçtiğini uyandığını öğreneceğiz. Dünyada yaşananları, Türkiye'de yaşananları doğru okumak gerekiyor. Ülkemize doğru hizmet etme noktasında bu konferansları önemli buluyoruz" dedi. Ali Ufuk ATASEVEN

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, dinleyicilerin sorularını da yanıtladığı konferansın sonunda Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Milletvekili Külünk'e konferansa katkılarından dolayı çiçek ve işlemeli vazo hediye etti.