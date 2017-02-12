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Büyük Şire Pazarında Hijyen Denetimleri Sürüyor

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Büyük Şire Pazarında Hijyen Denetimleri Sürüyor
Büyük Şire Pazarındaki iş yerlerinin hijyen denetimleri hakkında bilgi verilen Malatya Valisi Mustafa Toprak, "Büyük Şire Pazarında yaşanan sorunlar çözüme...

Büyük Şire Pazarındaki iş yerlerinin hijyen denetimleri hakkında bilgi verilen Malatya Valisi Mustafa Toprak, "Büyük Şire Pazarında yaşanan sorunlar çözüme kavuşturulacaktır" dedi.

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Büyük Şire Pazarı'ndaki hijyen denetimleri hakkında Malatya Valisi Mustafa Toprak'a bilgi verdi. Vali Toprak'a çalışmalar ve denetimler hakkında detaylı bir şekilde anlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, "Valimizin talimatları ve yapılan toplantılarda alınan kararlar gereği hem Müdürlüğümüz ve hem de paydaş kuruluşlar olan Borsamız, Battalgazi ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet ve Halk Sağlığı ekipleri ile koordinasyon ve güç birliği içerisinde çalışıyoruz. İlk önce ilgilileri eksiklikler konusunda ikaz ediyoruz, rehberlik ediyoruz ve ürün hijyeni açısından olması gereken ve uymaları gereken tedbirleri kendilerine bildiriyoruz" diye konuştu.

Birifingin ardından konuşan Vali Toprak ise, kayısının hijyenik ortamlarda muhafaza edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "İlimizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yer tutan kayısının tedarik zincirinin geliştirilmesi için kurulan komisyon tarafından yapılan denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bunun yanında kayısının üreticiden tüketiciye ulaşana kadar daha hijyenik ortamlarda muhafazasını ve sevkiyatını sağlamak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Pazarda hijyen yönünden de denetimler sürdürülüyor. Büyük Şire Pazarında yaşanan sorunlar inşallah en kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır" diye konuştu.

Vali Toprak, kayısının her aşamasında denetim çalışmalarını hızlandıracaklarını söyleyerek kayısıyı hak ettiği yere getirmek istediklerini belirtti.

Büyük Şire Pazarında Hijyen Denetimleri Sürüyor

Büyük Şire Pazarında Hijyen Denetimleri Sürüyor

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