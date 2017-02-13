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‘Büyükanne Projesi’ne Başvurular Başladı

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‘Büyükanne Projesi’ne Başvurular Başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, torunlarına bakan büyükannelere...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, torunlarına bakan büyükannelere maaş ödenmesinin önünü açan "Büyükanne Projesi'ne başvurular başladı.

28 Şubat'ta sona erecek başvurularla ilgili açıklama yapan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, projede temel amacın, kadınların istihdamını desteklemek ve çocukların büyük annelerle birlikte büyümelerinin önünü açarak kültürel aktarımı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'de 6 bin Kayseri'de 500 büyükanne desteklenecek

Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerinde geçerli olan proje ile 6 bin büyükanneye istihdam sağlanacağını belirten İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri'de 500 büyükannenin destekleneceğini ifade etti.

Büyükanneler 1 yıl süreyle 425 TL aylık alacak

Başvuruları kabul edilen büyükannelere bir yıl süre ile 425 TL aylık ücret ödeneceğini kaydeden İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, projeye başvuru şartlarını şöyle sıraladı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirlenen illerde ikamet etmek, başvuru tarihi itibariyle çocuğun üç yaşını geçmemiş olması, annenin en az 18 yaşında olması, annenin özel sektörde çalışıyor olması ve en az 360 gündür prim ödeniyor olması, annenin İş Kanununda belirtilen analık süresi içinde olmaması yani yeni doğum yapmış annelerimiz olmayacak. Anne ve babanın kazancının belli bir sınırı aşmamış olması gerekiyor ancak sınırı Bakanlığımız belirleyecek. Anne ve işveren arasında üçüncü dereceden aşağı bir akrabalığın olmaması. Bakım ücreti verilen süre boyunca evde bakıcı istihdam edilmemesi. Büyükannenin bakımı sağlayacak biçimde bedensel ve ruhsal sağlığının yerinde olması."

Anket formunu doldurmayanların başvurusu kabul edilmeyecek

Başvurunun anne tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Başvurular SGK İl Müdürlüklerimize, İşkur İl Müdürlüklerimize veya buyukanne.csgb.gov.tr internet adresinden yapılabilecek. Başvuru formunun ekindeki anketin doldurulması gerekiyor. Anketi doldurulmayan başvurular kabul edilememiş sayılacak." ifadelerini kullandı.

‘Büyükanne Projesi’ne Başvurular Başladı

‘Büyükanne Projesi’ne Başvurular Başladı

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