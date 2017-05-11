Büyükçekmece 1’inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi Başlıyor

Büyükçekmece 1'inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği'nin işbirliği ile 14-15 Mayıs tarihlerinde...

Büyükçekmece 1'inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği'nin işbirliği ile 14-15 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Palas'ta gerçekleşecek.

Gönderilen çok sayıda akademik bildiri ile ön plana çıkan kongrenin ana teması "Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar" olarak belirlendi. Kongreye, Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ile yerel yönetim uzmanı katılacak. Kongrenin açılış konuşmalarını ise Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Agni Vlavianos Arvanitis ve Prof. Dr. Mahmut Güler tarafından yapılacak.

"Yurtiçi ve yurt dışından konunun uzmanları katılacak"

İki gün sürecek olan Büyükçekmece 1'inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi'ne kentleri türlü açılardan ele alan gerek yurt içinden gerekse yurt dışından farklı disiplinlerde uzman bilim insanları, yerel yönetimlerde deneyim sahibi olan yöneticiler, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılacak. Kongrede, yerel yönetimler alanındaki değişim ve dönüşüm süreçlerinin disiplinlerarası çalışmalarla ortaya konması, uygulama örnekleri yardımıyla sistemin aksayan yönlerinin ve başarılı yönlerinin saptanması ve geleceğe yönelik farklı modellerin geliştirilmesinin olanaklarını tartışılacak. Kongrenin konu başlıkları ise yerel demokrasi ve katılım, sosyal belediyecilik, mekansal planlama ve kentsel dönüşüm, büyükşehir belediye yönetimlerinin sorunları ve geleceği, halk sağlığı ve belediyeler, kent ve ekoloji, uluslararası göç ve kentler, kent, kültür, kimlik ve sanat, teknoloji kullanımı ve belediyeler, yerel kalkınma ve belediyeler, yerel yönetimler maliyesi, ulaşımda belediyenin rolü, afet yönetimi ve belediyeler, yerel ve küresel ölçeklerde iyi uygulama örnekleri olacak.