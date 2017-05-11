  • BIST 95.946
  • Altın 140,342
  • Dolar 3,5721
  • Euro 3,8872
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Büyükçekmece 1’inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi Başlıyor

» »
Büyükçekmece 1’inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi Başlıyor
Büyükçekmece 1'inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği'nin işbirliği ile 14-15 Mayıs tarihlerinde...

Büyükçekmece 1'inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği'nin işbirliği ile 14-15 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Palas'ta gerçekleşecek.

Gönderilen çok sayıda akademik bildiri ile ön plana çıkan kongrenin ana teması "Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar" olarak belirlendi. Kongreye, Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ile yerel yönetim uzmanı katılacak. Kongrenin açılış konuşmalarını ise Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Agni Vlavianos Arvanitis ve Prof. Dr. Mahmut Güler tarafından yapılacak.

"Yurtiçi ve yurt dışından konunun uzmanları katılacak"

İki gün sürecek olan Büyükçekmece 1'inci Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi'ne kentleri türlü açılardan ele alan gerek yurt içinden gerekse yurt dışından farklı disiplinlerde uzman bilim insanları, yerel yönetimlerde deneyim sahibi olan yöneticiler, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılacak. Kongrede, yerel yönetimler alanındaki değişim ve dönüşüm süreçlerinin disiplinlerarası çalışmalarla ortaya konması, uygulama örnekleri yardımıyla sistemin aksayan yönlerinin ve başarılı yönlerinin saptanması ve geleceğe yönelik farklı modellerin geliştirilmesinin olanaklarını tartışılacak. Kongrenin konu başlıkları ise yerel demokrasi ve katılım, sosyal belediyecilik, mekansal planlama ve kentsel dönüşüm, büyükşehir belediye yönetimlerinin sorunları ve geleceği, halk sağlığı ve belediyeler, kent ve ekoloji, uluslararası göç ve kentler, kent, kültür, kimlik ve sanat, teknoloji kullanımı ve belediyeler, yerel kalkınma ve belediyeler, yerel yönetimler maliyesi, ulaşımda belediyenin rolü, afet yönetimi ve belediyeler, yerel ve küresel ölçeklerde iyi uygulama örnekleri olacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 285 Bin Gencin Başvurduğu 19. Dönem Pomem Özel Harekat Sınav Sonuçları Açıklandı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Zengin: “Kamuda 13 Bin Engelli Kadrosu Boş”11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Kocaeli’de Telesiyej Kurtarma Tatbikatı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:29
  • Tsk: "Hakkari Şemdinli İran Hudut Hattında Yaralanan Bir Asker Şehit Oldu"11 Mayıs 2017 Perşembe 11:29
  • Emd’den Canikli’ye Ziyaret11 Mayıs 2017 Perşembe 11:18
  • Orman Ve Su İşleri Bakanlığından Özel Proje11 Mayıs 2017 Perşembe 11:18
  • Engelli Oğlunun Hem Oyun Arkadaşı, Hem De Anne Ve Babası11 Mayıs 2017 Perşembe 11:08
  • Tek Hayali Cumhurbaşkanı İle Görüşmek11 Mayıs 2017 Perşembe 11:08
  • Öğrencilerin Geliştirdiği Robotlar Konya’da Sergileniyor11 Mayıs 2017 Perşembe 10:54
  • Kaymakam Yaşar’ın Jestine Türkülü Teşekkür11 Mayıs 2017 Perşembe 10:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti