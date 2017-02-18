Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den Referandum Açıklaması

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kentsel Dönüşümle ilgili bilgilendirme toplantısında ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kentsel Dönüşümle ilgili bilgilendirme toplantısında ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Akgün, "Sayın Cumhurbaşkanımız değil, sayın Kemal Kılıçdaroğlu değil Mustafa Kemal Atatürk mezardan çıkıp gelse de referandumda benim oyum "Hayır" olacaktır" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, gelecek yıllarda olması beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde yaptığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çanakkale Depreminden sonra Kentsel Dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçe genelinde eski binalarda oturan site sakinleriyle bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda eski sitelerde oturan vatandaşları tek tek ağırlayan Başkan Akgün, birebir görüşmeler yaparak onlara Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca toplantılar kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Akgün, site sakinlerinin anlaşarak müracaat etmeleri durumunda yapılan çalışmalarla tek tek ilgileneceğini söyledi.

"Atatürk mezardan çıkıp gelse benim oyum referandumda "Hayır'dır"

Kentsel Dönüşüm ile ilgili bilgilendirme toplantısında konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Akgün, "Ülkemizin çok zor bir dönemece girdiğini hepimizi biliyoruz. Ülkenin gidişatı çok kötü, ekonomik şartlar çok ağır birde şimdi başımıza referandum çıktı. Belediye başkanı olarak iyicene okuyup araştırdıktan sonra hiç tereddütsüz karar verdim. Değil Sayın Cumhurbaşkanımız, yok Kemal Kılıçdaroğlu veya Mustafa Kemal Atatürk mezardan çıkıp gelse de benim oyum Hayır'dır" dedi.

"AK Parti, CHP veya MHP ile ilgisi yok benim düşüncem memleketin geleceğiyle ilgili"

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi iyi yönettiğini ama ondan sonra gelecek olan başkanlardan emin olamadığını dile getiren Başkan Akgün, "Bu meselenin 1983'ten beridir benim büyüğüm ağabeyim olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir ilgisi yok. AK Parti, CHP veya MHP'yle de ilgisi yok. Benim düşüncem memleketin geleceğiyle ilgili devletle millet bir senet imza edecek. Bu geleceğe dönük olmalıdır. Bütün zamanlar içerisinde bir sürü partiler gelip geçecek. Bugünkü yönetici olan Sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi iyi yönetti. Ondan sonra PKK'lı ve FETÖ'nün gelip Türkiye Cumhuriyetinin başkanlığını yapmayacağını hiç kimse garanti edemiyor" diye konuştu.

"Referandumun bir seçim değil, memleketin geleceğiyle ilgilidir"

Siyasi partiyle ilgili değil çocuklarımızın geleceğiyle ilgili karar verdim diyen Başkanı Akgün, "Hiçbir siyasi partiyle işimiz yoktur, şu çocuğun geleceği, devletimizin geleceği her partinin, her belediye başkanının çok üzerindedir ve mukayese dahi edilemez. Evet diyenler Evet diyenlere, hayır diyenler hayır diyenlere bakacaksa bu bakış açısı yanlıştır. Aklınızı kullanacak ve partileri bir kenara bırakacaksınız. Çünkü sağlar sollar çok fazla iktidar olmuyor. Memleketimizin geleceği açısından referandumun bir seçim olmadığını kimse aklından çıkartmasın, tamamıyla bu memleketin geleceğiyle ilgilidir" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantıda vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Akgün, programın sonunda site sakinleriyle fotoğraf çektirdi.