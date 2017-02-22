Büyükçekmece Belediyesi Beste Yarışması Düzenliyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" düzenleyeceklerini belirterek, "7'den...

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" düzenleyeceklerini belirterek, "7'den 70'e tüm bestekârları bu yarışmaya davet ediyoruz" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği üyeleri ile birlikte "Büyükçekmece Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" düzenlenmesi kararı aldıklarını açıkladı. Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği üyeleri ile kahvaltıda buluşan Başkan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerine zenginlik katmak, Türk sanat müziği repertuarına yeni eserler kazandırmak, bestecileri yeni eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla "Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" adı altında yarışma düzenlenmesi görüşü ortaya çıktı. Çok anlamlı bir kültürel ve sosyal etkinlik olacağını düşünüyorum. Büyükçekmecemiz bu yarışmadan çıkan bestelerle yıllar sonra da hatırlatacak. 7'den 70'e tüm bestekârları bu yarışmaya davet ediyoruz" dedi.

"Dünyanın en iyi festivaline çok yakışacak"

Güzelce Güzel Kent Sitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün buradan çıkan Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması kararı Büyükçekmecemize hayırlı olsun. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, yıllardır dünyanın en iyi festivali seçiliyor. Festival kapsamında birçok etkinlik yapıyoruz. Bu beste yarışması da bunlardan biri olacak ve inanıyorum ki festivale de, Büyükçekmecemize de çok yakışacak. Bugün burada bulunan ve bu yarışmaya vesile olan Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum.'