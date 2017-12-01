Büyükçekmece Belediyesi Engelsiz Çocuk Şenliği

3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle "Bir Günlük Engelsiz Çocuk Şenliği" düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi, engellilerden ve ailelerinden...

3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle "Bir Günlük Engelsiz Çocuk Şenliği" düzenleyen Büyükçekmece Belediyesi, engellilerden ve ailelerinden tam not aldı.

"Engelli dostu" Büyükçekmece Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli çocuklar ve ailelerine bir günlük engelsiz çocuk şenliği düzenledi. Büyükçekmece Belediyesi Engelliler Eğitim İş ve Spor Merkezi'nde bir araya gelen engelli çocuklar, yurttaşlar ve aileleri şarkılar söyledi, oyunlar oynadı ve yemekler yedi. Engelli çocukların boyama faaliyeti de büyük ilgi gördü. Çocuklar doyasıya içlerinden geldikleri gibi panoları boyadılar, çöp kutularının üzerine boyalı elleriyle baskı yaptılar. Ardından engelli yurttaşlar ve aileleri, köfte ekmek partisi yaparak şenlik ateşinde pişen köfte ekmeklerini doyasıya yediler.

"Engelli dostu" Büyükçekmece Belediyesi, çocuklara Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatıyla kışlık giysi yardımı yaptı. Sıcacık montlarını giyen çocuklar, kışı üşümeden geçirecekleri için Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak daha duyarlı bir toplum yaratılması için herkesi engellilere karşı empati kurmaya çağırdı. Akgün şöyle konuştu:

"Biz engelli kardeşlerimizi yılın bir günü değil her günü hatırlıyor, onlarla birlikte çalışıyor, çalışmalarımızla onların hayatlarını kolaylaştırıyor, farklılıklarımızın hiçbir engel olmadığını gösteriyoruz. Toplumdaki her sağlam birey aynı zamanda potansiyel olarak bir engelli adayıdır. Çevremize bu empati duygusuyla yaklaşırsak, engelli bireyleri anlamaya çalışırsak, çok daha duyarlı bir topluma dönüşebiliriz."

Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'nin hem altyapı hem de sosyal ve kültürel belediyecilik açısından tam anlamıyla engelli dostu olduğunu hatırlattı. Başkan Dr. Akgün, "Avrupa 12 Yıldız Şehir unvanına sahip, bu unvanı her yıl yenileyen bir belediye olarak dünya standartlarına uygun bir engelli politikamız ve uygulamalarımız var. Bu uygulamaları daha da artıracağız" dedi.