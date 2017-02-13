  • BIST 88.144
  • Altın 145,905
  • Dolar 3,6857
  • Euro 3,9214
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Büyükçekmece Belediyesi Okulları Modernize Etti

» »
Büyükçekmece Belediyesi Okulları Modernize Etti
Büyükçekmece Belediyesi, sömestr tatilini fırsata çevirerek ilçedeki okulların tüm eksikliklerini giderdi.

Büyükçekmece Belediyesi, sömestr tatilini fırsata çevirerek ilçedeki okulların tüm eksikliklerini giderdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları çerçevesinde ihtiyaç görülen okullarda özel bahçe düzenlemesi, çocuk oyun grubu ve büyük boy Atatürk heykelleri yerleştirilirken, okulların tadilat işleri tamamlandı.

Okullara dev Atatürk heykeli

Belediye ekiplerinin ilçede aralıksız yaptığı çocuk oyun parkları ve yeşil alan çalışmaları yanı sıra okul bahçelerinde düzenleme ve yenileme çalışmaları yaptı. Bahadır Erdem İlköğretim Okulu, Tepekent Anadolu Lisesi, Memurdan Armağan İlköğretim Okulu, Hayriye Duruk Kız Meslek Lisesi bahçelerine dev boyutta Atatürk heykeli yapıldı. Suudi Özkan Lisesi'nde Atatürk köşesi yapıldı. Tepecik Akçansa Fatih Sultan Mehmet Okulu bahçesinde çim halı üzerine yeni oyun grubu, voleybol sahası, zemin düzenlemeleri ve genel boyama işlemleri yapıldı. Şehit Şirin Beril İmam Hatip Lisesi ve Büyükçekmece Anadolu Lisesi bahçelerine bisiklet parkı montajı yapıldı.

"Eğitime katkımız devam edecek"

Türk Milli Eğitimi'ne bugüne kadar 27 okul kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sömestr tatilini fırsat bilip ilçemizdeki okulların eksikliklerini giderdik. Bu yöndeki kararlı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların en iyi şartlarda eğitim almaları için gereken ne varsa yapılacaktır. Büyükçekmece eğitim seviyesi yüksek bir ilçe. Bunu daha üst düzeye çekmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Okulları Modernize Etti

Büyükçekmece Belediyesi Okulları Modernize Etti

Büyükçekmece Belediyesi Okulları Modernize Etti

Büyükçekmece Belediyesi Okulları Modernize Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzellik Salonlarında Epilasyona "Evet"13 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Melen Havzasının Özel Hükümleri Belirleniyor13 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Sivas’ta Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Somalı Sıla Avrupa 3.’sü Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Yarışmasında Birinci Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Bilecik’in 38 Yıllık Emektar Okulunun Yıkım Çalışmaları Başladı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Adıyamanlı Şairin Şiirleri Antoloji Kitabında Yer Aldı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Cami Duvarında Bulunan Kuş Evi Büyük İlgi Görüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final Turnuvası İskenderun’da13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti