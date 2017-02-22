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Büyükçekmece Belediyesinden Roman Çalıştayı

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Büyükçekmece Belediyesinden Roman Çalıştayı
Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenecek "Roman Çalıştayı'nda Roman kültürü ve tarihi ile Romanların sorunları ele alınacak.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenecek "Roman Çalıştayı'nda Roman kültürü ve tarihi ile Romanların sorunları ele alınacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün öncülüğünde, Büyükçekmece'de "Roman Çalıştayı" düzenlenecek. Büyükçekmece Belediyesi ve Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonunun birlikte organize ettiği çalıştay, 24-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde faaliyet gösteren Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleşecek çalıştayta, kuruluşlar deneyimlerini paylaşacak, kapasite artırma ve etkin çalışma şartlarını değerlendirecek. Roman kültürü ve tarihi, insan hakları, Romanların örgütlenmesi ve liderlik gibi konularla ilgili bilimsel sunumların yapılacağı çalıştayda sivil toplum kuruluşları temsilcileri de konuşma yapacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Roman vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak yaşadıkları ilçelerden bir tanesi de Büyükçekmece. Biz böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Büyükçekmece'de yaşayan Roman vatandaşların çok mutlu olduğunu belirten Dr. Akgün, "Roman vatandaşlar burada mutlu çünkü onlara değer veriyoruz ve sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz. Yaşam kalitelerinin ve şartlarının iyileştirilmesi için her tür adımı atıyoruz. Çerkez'i, Romanı, Laz'ı, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si biz hepimiz bu toprakların vazgeçilmez unsurlarıyız. Yüzyıllardır olduğu gibi bundan sonra da bu topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamalıyız. Büyükçekmece işte bunların hepsinin toplamından oluşan büyük bir ailedir" ifadelerini kaydetti.

Türkiye'nin ilk Roman Milletvekili Özcan Purçu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gözlemcileri de çalıştaya katılacak.

Büyükçekmece Belediyesinden Roman Çalıştayı

Büyükçekmece Belediyesinden Roman Çalıştayı

Büyükçekmece Belediyesinden Roman Çalıştayı

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