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Büyükçekmece Sahilleri Yaz Mevsimine Hazırlanıyor

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Büyükçekmece Sahilleri Yaz Mevsimine Hazırlanıyor
İstanbul'un en çok rağbet gören sahillerinden olan Büyükçekmece Kordonboyu'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece...

İstanbul'un en çok rağbet gören sahillerinden olan Büyükçekmece Kordonboyu'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece sahillerinin bu yaz mevsiminde çok daha renkli ve canlı olacağını söyledi.

Büyükçekmece Belediyesinin yaz mevsimi hazırlıkları ilçenin her bölgesinde aralıksız devam ediyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yaz mevsimi öncesinde Büyükçekmece sahil şeridinde denetim gerçekleştirdi. Büyükçekmece sahilinde görüntü kirliliği oluşturan, halk sağlığını tehdit eden, vatandaşların rahat bir şekilde gezmesine engel olan iş yerleri ve seyyar esnafı uyaran Başkan Akgün, kurallara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

"Çalışmalarımız aralıksız sürecek"

Büyükçekmece Belediyesinin yaz mevsimi öncesinde her bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kordonboyu, Mimarsinan Sahil Yolu, Celaliye, Kumburgaz ve Güzelce sahillerinin yaz mevsimine hazırlanması için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğünü kaydederek, "İstanbul'un en çok rağbet gören sahilleri olan Büyükçekmece sahillerinin ilçe halkımıza ve ilçemize gelen konuklarımıza en sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet verebilmesi için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız" dedi.

Başkan Akgün'e Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

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