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Büyükçekmece’de Çifte Cinayet

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Büyükçekmece’de Çifte Cinayet
Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Rukiye Balcı isimli bir kadın ve yardımcısı kafalarına sert bir cisimle vurulmuş şekilde evlerinde ölü bulundu.

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Rukiye Balcı isimli bir kadın ve yardımcısı kafalarına sert bir cisimle vurulmuş şekilde evlerinde ölü bulundu. Cinayetin olduğu evin önünde ise komşuların iddiasına göre koruma amaçlı büyük bir kangal köpeği vardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 55 yaşındaki Rukiye Balcı ve yanındaki bakıcısı yaşadıkları müstakil evde başlarına vurulan sert bir cisim ile hayatını kaybetti. Balcı'nın müstakil evinin yanında bulunduğu sera işleri ile uğraştığı öğrenilirken, Balcı'dan haber alamayan yakınlarının evine gelmesi ile olay ortaya çıktı. Gece geç saatlere kadar polis ekiplerinin incelemesi sürerken, iki kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Balcı'nın komşuları ise şaşkın olduklarını ifade etti. Komşulardan birisi, "Böyle bir olay olması şok. Bir oğlu da vardı ziraat mühendisiydi" dedi.

"Kangal köpeği vardı"

Balcı'nın komşuları ise cinayetin yaşandığı ileri sürülen evin önünde zincirle bağlı olan Kangal köpeği olduğunu söyledi. Olay yerinin orada köpek olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Biraz zor birisinin içeri girmesi burada köpek vardı. Normalde köpek vardı. Köpek havlardı"dedi.

Öte yandan kapıya bağlı olan büyükbaş kangal köpeğin ortada olmaması ise dikkat çekti.

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