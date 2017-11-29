Büyükçekmeceli Bisikletçilerin Doğa Ve Tarih Turu

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi tarafından başlatılan Kültür ve Tarih turları ile sporcular, Büyükçekmece'nin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini...

Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi tarafından başlatılan Kültür ve Tarih turları ile sporcular, Büyükçekmece'nin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini keşfediyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları ile kurulan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi'nin faaliyetlerine Kültür ve Tarih Turları da eklendi. Bisiklet Akademisi tarafından başlatılan Kültür ve Tarih turları ile sporcular, Büyükçekmece'nin doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini keşfediyor.

Kültürpark'ta buluşan Büyükçekmeceliler buradan yola çıkarak, Ahmediye - Hezarfen Havaalanı - Bahşayiş - Karaağaç rotası üzerinden Yeraltı Sancaklar Camii'ne ulaştı. Tur sırasında Büyükçekmece'nin muhteşem doğası içinde pedal basan Bisiklet Akademi üyeleri, son durak olan Yeraltı Sancaklar Camii'ni gezme fırsatı buldu. Her yaştan bisiklet kullanıcısına açık olarak düzenlenen kültür ve tarih turuna katılan Büyükçekmeceliler, ilk kez gördükleri esere hayran kaldı.

Caminin Büyükçekmece'ye değer kattığını belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Caminin esas özelliği bizim dinimizin sadelik üzerine kurulması ve bu sadeliği herkesin burada görecek olmasıdır. Herkesin bu özel eseri görmesi gerekir. Sporcularımızı bu etkinlik için tebrik ediyorum" dedi. Başkan Dr. Akgün şöyle konuştu: "Mimar Emre Arolat tarafından tasarlanan ve yeraltına inşa edilen Sancaklar Camii, Dünya Mimarlık Festivali'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Alışılageldik mimari yerine Hz. Muhammed'e ilk vahiyin geldiği Hira mağarasından esinlenerek inşa edilen Sancaklar Camii, İstanbul'un görülmesi gereken yapıları arasında önemli bir yere sahip."

Güvenlik kurallarına dikkat

Kültür ve Tarih Turlarına katılım herkese açık olmakla birlikte tek kuralın bisikletçilerin kask takmak zorunda olduğu bildirildi. Ayrıca tur sırasında öncü-yancı-artçı görevlilerin talimatlarına uymak, ani duruş ve dönüş yapmamak önemli. Sürüş sırasında cep telefonu ile konuşmak ve kulaklık ile müzik dinlemekse kesinlikle yasak. Bu tür etkinliklere katılmak isteyen sporcuların Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile temasa geçmeleri gerekiyor.