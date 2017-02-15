Büyükçekmeceliler Sevgi Gününde Tek Yürek Oldu

Büyükçekmece Belediyesi, 14 Şubat Sevgi Günü'nü birbirinden renkli etkinlik ve yoğun bir katılımla kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi, 14 Şubat Sevgi Günü'nü birbirinden renkli etkinlik ve yoğun bir katılımla kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 14 Şubat "Sevgi Günü" etkinlikleri "Bir Çiçek Bin Yürek El Sanatları Sergisi" açılışı ile başladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından açılışı gerçekleştirilen sergideki birbirinden ilginç eserler sanatsever Büyükçekmecelilerden tam not aldı.

Atatürk portresi büyük ilgi gördü

Sergide yer alan çiçekler arasındaki Mustafa Kemal Atatürk portresi, davetlilerden büyük ilgi gördü. Sergi açılışının ardından Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Salonu'nda Okan Tolga Merter Orkestrası eşliğindeki "Sevgi Günü Konseri" ve Haydar Yıldız'ın öğrencilerinin Latin dans gösterileri ile devam eden sevgi günü etkinliği salonu dolduran yüzlerce davetliye unutulmaz saatler yaşattı.

"Yüreğinizdeki sevgi ateşi hiç sönmesin"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sevginin sadece bir güne sığdırılmayacak kadar önemli bir duygu olduğuna vurgu yaparak, "Büyük Büyükçekmece ailemle bir sevgi gününde daha birlikte olmaktan son derece mutluyum. Hepinizin yüreğindeki sevgi ateşi hep yüksek olsun. Yüreğinizdeki sevgi ateşi hiç sönmesin. Sevmek kadar önemlisi sevgiyi yaşayabilmektir. Allah yüreğimizden sevgiyi eksik etmesin. Her ne kadar memleketimizin içerisinde bulunduğu şartlar yüzümüzü gülmüyorsa da hayat devam ediyor. Bu sıkıntılı günleri geride bırakmak için birbirimize daha sıkı sıkıya sarılmalı, bir birimize sevgi ile yaklaşmalıyız. Hepinizin "Sevgi Günü" kutlu olsun" dedi.

16 çifte toplu nikah töreni

Büyükçekmece Belediyesi, Sevgi Günü etkinlikleri kapsamında bu yılda toplu nikah töreni gerçekleştirdi. 16 çiftin nikahlarının kıyıldığı törende Yusuf Çoban ve Meryem Rabia Alisinanoğlu çiftinin nikahlarını kıyan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evlenen tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, çeşitli hediyeler takdim etti.