  • BIST 88.197
  • Altın 143,650
  • Dolar 3,6438
  • Euro 3,8540
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 1 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -2 °C
  • Trabzon 2 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Büyükçekmeceliler Sevgi Gününde Tek Yürek Oldu

» »
Büyükçekmeceliler Sevgi Gününde Tek Yürek Oldu
Büyükçekmece Belediyesi, 14 Şubat Sevgi Günü'nü birbirinden renkli etkinlik ve yoğun bir katılımla kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi, 14 Şubat Sevgi Günü'nü birbirinden renkli etkinlik ve yoğun bir katılımla kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 14 Şubat "Sevgi Günü" etkinlikleri "Bir Çiçek Bin Yürek El Sanatları Sergisi" açılışı ile başladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından açılışı gerçekleştirilen sergideki birbirinden ilginç eserler sanatsever Büyükçekmecelilerden tam not aldı.

Atatürk portresi büyük ilgi gördü

Sergide yer alan çiçekler arasındaki Mustafa Kemal Atatürk portresi, davetlilerden büyük ilgi gördü. Sergi açılışının ardından Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Salonu'nda Okan Tolga Merter Orkestrası eşliğindeki "Sevgi Günü Konseri" ve Haydar Yıldız'ın öğrencilerinin Latin dans gösterileri ile devam eden sevgi günü etkinliği salonu dolduran yüzlerce davetliye unutulmaz saatler yaşattı.

"Yüreğinizdeki sevgi ateşi hiç sönmesin"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sevginin sadece bir güne sığdırılmayacak kadar önemli bir duygu olduğuna vurgu yaparak, "Büyük Büyükçekmece ailemle bir sevgi gününde daha birlikte olmaktan son derece mutluyum. Hepinizin yüreğindeki sevgi ateşi hep yüksek olsun. Yüreğinizdeki sevgi ateşi hiç sönmesin. Sevmek kadar önemlisi sevgiyi yaşayabilmektir. Allah yüreğimizden sevgiyi eksik etmesin. Her ne kadar memleketimizin içerisinde bulunduğu şartlar yüzümüzü gülmüyorsa da hayat devam ediyor. Bu sıkıntılı günleri geride bırakmak için birbirimize daha sıkı sıkıya sarılmalı, bir birimize sevgi ile yaklaşmalıyız. Hepinizin "Sevgi Günü" kutlu olsun" dedi.

16 çifte toplu nikah töreni

Büyükçekmece Belediyesi, Sevgi Günü etkinlikleri kapsamında bu yılda toplu nikah töreni gerçekleştirdi. 16 çiftin nikahlarının kıyıldığı törende Yusuf Çoban ve Meryem Rabia Alisinanoğlu çiftinin nikahlarını kıyan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evlenen tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, çeşitli hediyeler takdim etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lisede Etnografya Müzesi15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • Minik Zabıtalardan Okul Kantinlerinde Denetim15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • Erzin’e Spor Tesisi15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • Büyükçekmeceliler Sevgi Gününde Tek Yürek Oldu15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • Köylüleri Duygulandıran Müze15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • “Çaya Geliyoruz” Projesinde Gönüllüler İşitme Engelli Gence Misafir Oldu15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • Başkan Uysal, Barış Ve Sevgi Dileğinde Bulundu15 Şubat 2017 Çarşamba 10:18
  • İşkur’dan ’Açık İş İstatistikleri Çalışması’15 Şubat 2017 Çarşamba 10:18
  • Asırlık Dikiş Makinelerine 50 Yıldır Hayat Veriyor15 Şubat 2017 Çarşamba 10:18
  • Karadeniz 3. Kitap Fuarı Gün Sayıyor15 Şubat 2017 Çarşamba 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti