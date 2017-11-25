Büyükelçi Atamaları Kararnamesi Yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 yeni kararname ile Malezya Büyükelçiliğine Merve Kavakçı, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Erdoğan Kök, Kırgızistan Büyükelçiliğine...

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 yeni kararname ile Malezya Büyükelçiliğine Merve Kavakçı, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Erdoğan Kök, Kırgızistan Büyükelçiliğine Cengiz Kamil Fırat atandı.

Büyükelçi atamalarına ilişkin iki yeni kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan atamalara göre; 11 isim merkeze alınırken, 15 kişi çeşitli ülkelerin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı. Ataması yapılan isimlerin içinde en dikkat çekeni Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine getirilen Merve Kavakçı oldu.

Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal, Malta Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Reha Keskintepe, Şili Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, Kamboçya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, Kırgızistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Kılıç, Senegal Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Kenya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Deniz Eke, Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Golder, Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yunus Demirer ve Arnavutluk Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hidayet Bayraktar merkeze alındı.

Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Ali Davutoğlu Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Bakanlık Özel Müşaviri Ahmet Akif Oktay Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Genel Müdür Durmuş Ersin Erçin Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Başak Türkoğlu Malta Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Fatma Ceren Yazgan Gürcistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, NATO Daimi Temsilciliği Elçisi-Daimi Temsilci Yardımcısı Gülin Dinç Şili Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Ayla Ünlü Kamboçya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Kamil Fırat Kırgızistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Nihat Civaner Senegal Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Ali Cemil Miroğlu Kenya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Teftiş Kurulu Üyesi Fevzi Süphan Erkula Gabon Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bankok Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ahmet İdem Akay Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Erdoğan Kök Suudi Arabistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Büyükelçi Bakanlık Müşaviri Murat Ahmet Yörük Arnavutluk Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ve Merve Safa Kavakçı Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Söz konusu atamalar, Dışişleri Bakanlığının 18 Ekim 2017 tarihli ve 823 sayılı yazısı ile 10 Kasım 2017 tarihli ve 876 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.