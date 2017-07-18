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Büyükelçi’den o fotoğrafa büyük ilgi

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Büyükelçi’den o fotoğrafa büyük ilgi
Danimarka Ankara Büyükelçisi Svend Olling, makam katında asılı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun Büyükşehir Belediyesinden uğurlanırken çekilen fotoğrafı ile yakından ilgilendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Danimarka Ankara Büyükelçisi Svend Olling'i ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Olling, makam katında asılı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun Büyükşehir Belediyesinden uğurlanırken çekilen fotoğrafı ile yakından ilgilendi.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları dolayısıyla Samsun’a gelen Danimarka Ankara Büyükelçisi Svend Olling, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı ziyaret etti. Büyükelçi Svend Olling’i makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz, “Sayın Büyükelçimizi bugün burada ağırlamaktan büyük onur duyuyorum. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum ve bir kez daha şehrimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

Samsun'u çok beğendiğini ve şehirden oldukça etkilendiğini ifade eden Büyükelçi Olling, müsabakalarda kendi ülkelerinin de takımları olduğunu ve desteklemek için kente geldiğini söyledi. Belediyeden ayrılırken makam katında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden uğurlanırken çekilmiş fotoğraf tablosuna büyük ilgi gösteren Büyükelçi Olling'in tablo ile ilgili yorumu ise "Oldukça etkileyici bir tablo" oldu.

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