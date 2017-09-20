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Büyükelçisi Nkurunziza: "Adana, Ruanda İçin Ürün Tedarik Merkezi Olabilir"

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Büyükelçisi Nkurunziza: "Adana, Ruanda İçin Ürün Tedarik Merkezi Olabilir"
Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, lojistik imkanları değerlendirildiğinde, Adana'nın Ruanda için bir ürün tedarik merkezi olabileceğini...

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, lojistik imkanları değerlendirildiğinde, Adana'nın Ruanda için bir ürün tedarik merkezi olabileceğini söyledi.

Adana Ticaret Odası'nı ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe'den Adana ekonomisinin durumuna ilişkin genel bilgiler alan Büyükelçi Williams Nkurunziza, Ruanda'nın günümüzde Afrika'nın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Adana ve Ruanda'nın birbirleri için ürün alım ve dağıtım merkezi olarak değerlendirilebileceğini belirten Nkurunziza, iki ülke arasındaki uzaklığın ticaretin gelişiminde engel olarak görülmemesi gerektiğini bildirdi.

Büyükelçi Nkurunziza, halen birçok Türk firmasının başta çay olmak üzere ülkesinden çeşitli ürünler ithal ettiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ruanda Türkiye'den daha uzak olmasına rağmen Çin'den 400 milyon dolar, Hindistan'dan 250 milyon dolarlık tekstil ürünleri alıyor. Adana'nın tekstil ve konfeksiyon üretim potansiyeli düşünüldüğünde bu ürünlerin şehrinizden alınması da mümkün. Hatta lojistik imkanları değerlendirildiğinde, Adana Ruanda için bir ürün tedarik merkezi olabilir. Aynı şekilde Ruanda da, Türk ürünleri için Afrika'da bir dağıtım merkezi olabilir. Çünkü Ruanda küçük bir ülke ama çevresindeki Tanzanya, Uganda, Kongo, Brundi gibi ülkeleri dahil ettiğimizde 85 milyon nüfusa açılan bir kapı konumunda. Ayrıca Ruanda merkez olarak kullanıldığında Ruanda'dan sadece birkaç saat uzaklıktaki bu dört ülkeye ihraç edilecek olan Türk ürünleri için bu ülkeler arasındaki Gümrük Birliğinden dolayı gümrük vergisi de ödenmeyecektir. Adanalı iş adamlarını Ruanda'daki imkanları görmek, neler satabileceklerini ve neler alabileceklerini yerinde incelemek üzere ülkemize davet ediyorum. Bu yöndeki girişimlerinden kesinlikle pişman olmayacakları yönünde de kendilerine teminat veriyorum."

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe de, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

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