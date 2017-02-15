Büyükkanneler De Maaş Alabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun "Büyük anne Projesi" hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun "Büyük anne Projesi" hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Kadın istihdamını desteklemek ve çocuklara büyük anneleri ile birlikte büyüme imkanı sağlayarak kültür aktarımına destek olmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Büyük anne Projesi"'nin detaylarını anlatan Uzun, projenin uygulanacağı on ilden birinin Gaziantep olacağını duyurdu.

Uzun konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, " Bu kapsamda verilecek karşılıksız maddi yardım için başvurular İnternet üzerinden https://buyukanne.csgb.gov.tr" adresinden yapılmaya başlandı. Başvuruların 9 Şubat - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılabilecek. Ayrıca elektronik ortamda başvuru yapamayan vatandaşlarımız için İl Müdürlüğümüzde ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimizde başvurular yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Başvuru şartları hakkında da bilgi veren SGK İl Müdürü Uzun, projenin başvuru şartlarıyla ilgili, Türk vatandaşı olmak, belirlenen Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerinden birinde ikamet ediyor olmak, çocuk ve annenin aynı evde, büyük annenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması, başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması annenin en az 18 yaşında olması, annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması, sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır, annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini doğum sonrası 8 hafta geçirmiş olması ve başvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması, anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması, annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması, karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması, büyük annenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması" gerektiğini sözlerine ekledi.