Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonası Başladı

Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonası, Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da başladı.

Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonası, Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da başladı.

Osmangazi Acemler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış törenine Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Zekeriya Altuntaş,Gençlik Hizmetleri Koordinatör Şube Müdürü Mürsel Kaya ve çok sayıda sporsever katıldı. Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek şampiyonaya, 32 ilden 74 kulüp ve 400 sporcu katılıyor. OsmangaziBelediyespor da şampiyonada 25 sporcuyla mücadele ediyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya katkılarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Şampiyonanın gerçekleştirildiği Osmangazi Acemler Spor Salonu'nun kendileri açısından ayrı önemi bulunduğunu ifade eden Özmekik, "2012 Londra Olimpiyatları'na katılan sporcumuz Neslihan Yiğit ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan Özge Bayrak bu salonda yetiştiler. Halen de antrenmanlarını burada sürdürüyorlar. Birçok başarılı sporcu da bu salondan çıkmıştır. Burası bizim için anlamlı bir spor salonu. Şampiyonada mücadele edecek sporcularımıza başarılar dilerim" dedi.

Özmekik, şampiyonada dereceye girecek sporcuların, 2020 Tokyo Olimpiyatları kotası için puan verecek müsabakalara katılmaya hak kazanacağını söyledi.