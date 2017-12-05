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Büyüklerden Dinledikleri Hikayeleri Kaleme Alıyorlar

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Büyüklerden Dinledikleri Hikayeleri Kaleme Alıyorlar
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde eğitim veren okullarda başlatılan Çona Projesi kapsamında "Geleceğim Ailemin Masalında" çalışması başlatıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde eğitim veren okullarda başlatılan Çona Projesi kapsamında "Geleceğim Ailemin Masalında" çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında öğrenciler anne, baba, anneanne, büyükbaba gibi ebeveynlerinden dinledikleri hikâyeleri kaleme alarak kitap haline getirmeye başladı.

Çamlıhemşin ilçesinde eğitim, öğretimin kalitesini ve verimini artırmak amacıyla Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Çona proje ekibi, "Geleceğim ailemin masalında" çalışması ile geçmiş ile günümüz arasında köprü kurmaya çalışacak.

Proje ile ilgili açıklama yapan İlçe Kaymakamı Okan Daştan " "Kültürünün farkında olan nesiller, geleceğini inşa eder" düşüncesiyle Çamlıhemşin ilçesinin tüm okullarında okuyan çocukları kapsayacak olan bir proje başlattık. Öğrencilerimizin Aile büyüklerinden anne, baba, anneanne, büyükbaba yani ebeveynlerin yaşadıkları hikâyeleri günümüze aktarmaları sağlanıp, büyüklerinden dinledikleri hikâyeleri kaleme alarak kitap haline getirilecek şekilde yazmaları ve de bazı anları kendi elleri ile resim çizerek o anı yaşatmaya çalışmaları sağlanmış olacak" dedi.

Çona Projesi ekiplerinden Dikkaya düz mahalle ilköğretim okulu öğretmenlerinden Halil Kosanoğlu ise yaptığı açkılamada "Bu çalışmalarla çocuklar büyükleri ile beraber çalışma yapıp onların birlik ve beraberlikleri güçlendirilmesi hedeflenirken ,çocuklar aile büyüklerinin geçmişi hakkında bilgiler edinecek yaşadıkları zor durumlarından ders çıkartıp geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlanıp geçmişte unutulmuş bazı değerler ortaya çıkartılıp geleceğe aktarılacak" ifadelerini kullandı.

Proje Çamlıhemşin ilçesinde okuyan ilkokuldan başlayıp lise öğrencilerini kapsayacak şekilde uygulanacak. Yazılacak hikâyeler kitap haline getirilerek çocukların kendilerine ait kitaplarının olması sağlanacak. Proje çalışmaları yarışma şeklinde yapılıp birinci olan hikâyeler ödüllendirilecek.

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