Büyükorhan Modern Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine modern belediye binası inşa edilecek.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine modern belediye binası inşa edilecek. Binanın ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.

Büyükorhan Belediyesi olarak daha iyi ve modern bir ortamda vatandaşlara hizmet sunmak için hizmet binasına start verdiklerini belirten Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, "Daha kaliteli hizmet verebilmek adına tüm birimlerimizi tek çatı altında topluyoruz. Modern belediye binasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki aylarda inşaat çalışmalarına başlayacağız. Mevcut binamızı ise ilçemize gelen öğrenciler için yurt olarak hizmette tutacağız. Bunun için proje çalışmalarına başladık. İlçe meydanında dönüşüme giderek, ilçemizin merkezini modern bir yapıya kavuşturacağız" dedi.