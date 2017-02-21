Büyüksaat Esnafı Adana Trafiğini Kilitledi

Adana'da tarihi Büyüksaat esnafı, caddenin toplu taşıma araçlarına kapatılması nedeniyle iş yapamadıklarını gerekçe göstererek, yol kesip kent merkezinde...

Adana'da tarihi Büyüksaat esnafı, caddenin toplu taşıma araçlarına kapatılması nedeniyle iş yapamadıklarını gerekçe göstererek, yol kesip kent merkezinde trafiği kilitledi.

Kentin en işlek noktalarından Seyhan ilçesindeki tarihi Büyüksaat Kulesi'nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında restorasyon çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı kararla cadde otomobil trafiğine açıldı ancak altyapı problemleri öne sürülerek minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımı yasaklandı.

Toplu taşıma araçlarının alternatif yol güzergah kullandıkları için bölgeye gelen insan sayısının azaldığını belirten Büyüksaat esnafı, işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyerek eylem yaptı. Polis ve zabıta çevrede güvenlik önlemi aldı.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Sözütek de bölgeye gelerek, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a telefon edip, güzergahın tekrar minibüslerin kullanımına açılması için yetkilileri ikna etmeye çalıştı.

Esnafın alternatif minibüs güzergahını kapatması nedeniyle çevredeki işlek caddelerde trafik yaklaşık 3 saat boyunca durdu. Çevik kuvvet ile esnaf arasında gerginlikler yaşandı. Polisin müdahale edeceklerini söyleyip, ekiplere "cop çek" talimatı vermesi üzerine grup yolu açtı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nihat Sözütek, minibüslerin hafif ticari araçlar olduğunu ve bu nedenle altyapıya zarar vermeyeceğini savundu.