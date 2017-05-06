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Büyükşehir, 12 İlçede 40 Kilometre Yol Çalışması Yapacak

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Büyükşehir, 12 İlçede 40 Kilometre Yol Çalışması Yapacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yılsonuna kadar şehir merkezlerinde 40 kilometre yol çalışması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yılsonuna kadar şehir merkezlerinde 40 kilometre yol çalışması yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kente yeni yollar kazandırırken yıpranmış yolları da elden geçirerek ulaşıma uygun hale getiriyor. Kocaeli'nin dört bir aynında cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bu yılsonuna kadar 12 ilçe şehir merkezlerindeki cadde ve sokaklarda toplam 40 kilometre yol çalışması yapacak. İzmit İlçesi Bahriye Sokak, Bestekar Amir Ateş, Ulu Çınar, Salkım Söğüt, Alikahya Fındıklı Caddeleri, Başiskele Fakülte, İsmetpaşa, Kent Meydanı yolunda çalışmalar tamamlanmış olup, İzmit Sarı Mimoza, Bağımsızlık, Boğazova, Halide Edip Caddeleri, Körfez Şeyda Caddesi, Başiskele Hürler ve Nazım Demirci caddelerinde üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Çalışma kapsamında toplam 140 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Kaldırımlara ise 110 bin metrekare parke ve tretuar örülecek.

Büyükşehir, 12 İlçede 40 Kilometre Yol Çalışması Yapacak

Büyükşehir, 12 İlçede 40 Kilometre Yol Çalışması Yapacak

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