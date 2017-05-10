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Büyükşehir Ana Arı Dağıtıma 3 İlçede Daha Devam Etti

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Büyükşehir Ana Arı Dağıtıma 3 İlçede Daha Devam Etti
Manisa genelinde kırsal kalkınmaya desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Kula ve Selendi'de üreticilere ana arı desteğinde bulundu.

Manisa genelinde kırsal kalkınmaya desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Kula ve Selendi'de üreticilere ana arı desteğinde bulundu. 3 ilçedeki 33 üreticiye toplamda 350 adet ana arı desteğinde bulunduklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Amacımız Manisa'daki mevcut arı kolonilerini güçlendirerek, başta bal olmak üzere arı ürünlerinin verimlerinin arttırılması ve üreticiye destek sağlamak" dedi.

Arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve kaliteli bal üretimini arttırmak amacıyla çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Kula ve Selendi'de üreticilere ana arı desteğinde bulundu. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca temin edilen ana arılar, ilçelerde yapılan törenle üreticilere teslim edildi. Akhisar'da 30 kişiye 150 adet ana arı dağıtılırken, Kula'da 13 üreticiye 100 adet ana arı ve Selendi'de de 10 kişiye 100 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda kırsal alanda kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ana arı dağıtımı konusunda da 2016 yılı içerisinde Salihli, Turgutlu, Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı ve Kula ilçelerinde arı yetiştiriciliği yapan 300 kişiye bin 500 adet ana arı dağıtımı yaptık" dedi.

33 kişiye 350 adet ana arı

2017 yılında bu çalışmanın 17 ilçeye genişletildiğini belirten Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Bu doğrultuda 550 üreticiye 4 bin adet ana arı dağıtımı yapacağız. Akhisar'da 30 kişiye 150 adet, Kula'da 13 kişiye 100 adet ve Selendi'de 10 kişiye 100 adet olmak üzere toplamda 33 kişiye 350 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan arılarla bal veriminde yüzde 25'lik bir artış sağlanması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız Manisa'daki mevcut arı kolonilerini güçlendirerek, başta bal olmak üzere arı ürünlerinin verimlerinin arttırılması ve üreticiye destek sağlamak" diye konuştu.

Büyükşehir Ana Arı Dağıtıma 3 İlçede Daha Devam Etti

Büyükşehir Ana Arı Dağıtıma 3 İlçede Daha Devam Etti

Büyükşehir Ana Arı Dağıtıma 3 İlçede Daha Devam Etti

Büyükşehir Ana Arı Dağıtıma 3 İlçede Daha Devam Etti

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