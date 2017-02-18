Büyükşehir, Aşık Sümmani’yi Andı

Erzurum'un yetiştirdiği ve Anadolu'nun âşıklık geleneğine damga vuran Aşık Sümmani, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programla...

Erzurum'un yetiştirdiği ve Anadolu'nun âşıklık geleneğine damga vuran Aşık Sümmani, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programla anıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölende, Anadolu'nun dört bir tarafından şehre gelen aşıklar, Sümmani Baba'nın seçkin eserlerini seslendirdi. Aşık Sümmani'nin başından geçen anılarında anlatıldığı şölende, vatandaşlar hem güldü hem de hüzünlendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Keleş, diğer yetkililer ve vatandaşların katıldığı şölende halk edebiyatının muhteşem örnekleri aşıklar tarafından anlatıldı.

Başkan Vekili Doğan, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "Erzurum âşıklık geleneğinin temsilcilerinden olan Âşık Sümmânî, âşıklık geleneğinde seçkin bir konumdadır. Sümmânî, Doğu Anadolu ve Erzurum âşıklık muhitlerinde kendine has bir yol ve üslup oluşturabilmiş bir âşıktır. Bu, onun sanat gücünün ve özellikle yaratıcılık gücünün yüksek bir âşık olduğunu göstermektedir. O, kendine has tavrıyla, devrin güçlü âşıklarıyla yaptığı atışmalar ve yine kendine özel içerik ve üslup özellikleriyle Anadolu'da kendini kabul ettirmiştir. Sümmânî'nin âşıklık anlayışı ve uygulamaları, ölümünden sonra onu temsil eden âşıklarca devam ettirilmiştir."

Konuşmaların ardından sahneye çıkan halk ozanları seslendirdikleri eserlerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.