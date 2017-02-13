Büyükşehir Basketbol Takımı Play-off Grubu İlk Maçında Mağlup Oldu

Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off grubu ilk maçında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı...

Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off grubu ilk maçında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı rakibine 75-55 mağlup oldu.

Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off ilk turunda Gaziantep, Anadolu Efes, Beylikdüzü, Konya Selçuk ve Sinop ile aynı gruba düşen Büyükşehir basketbol takımı, ilk ve ikinci periyodunu önde tamamladığı maçta Gaziantep Basketbol takımına 75-55 yenildi. Maçın ilk ve ikinci periyodunda oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Malatya temsilcisi, üçüncü ve son periyotlarda rakibin pota altındaki üstünlüğüne engel olamayınca yenilgiden kurtulamadı.

Maç sonrası İHA'ya konuşan Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı koçu Erol Akdeniz, "Gruba mağlubiyetle başladığımız için üzgünüz" dedi.

"İlk 3 içinde yer almak istiyoruz"

Akdeniz, oyun kurucularının sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından oyunun kontrolünü rakibe verdiklerini ifade ederek, "Play- Off grubunda ilk maçımıza çıktık ve ne yazık ki yenildik. Daha öncede söyledim, oldukça zor bir grupta mücadele ediyoruz. Gaziantep takımı özellikle son 5 dakikada oyunu kontrol etti. Oyun kurucularımızın sakatlanıp oyundan çıkmasıyla gücümüz kaybettik. Önümüzde evimizde oynayacağımız bir Anadolu Efes maçı var. Bu maçı kazanıp ilk 3 içinde yer almak istiyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı grupta ikinci maçını 21 Şubat Salı günü saat: 15.00'da Anadolu Efes ile oynayacak.