Büyükşehir Basketbol Takımı Play-off Grubu Üçüncü Maçında Da Mağlup Oldu

Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off grubu üçüncü maçında deplasmanda Konya Sekçuklu Belediyespor ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor...

Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off grubu üçüncü maçında deplasmanda Konya Sekçuklu Belediyespor ile karşılaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı rakibine 86-66 mağlup oldu.

Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off ilk turunda Gaziantep, Anadolu Efes, Beylikdüzü, Konya Selçuk ve Sinop Gençlik ile aynı gruba düşen Büyükşehir basketbol takımı, ikinci devresine önde girdiği maçta Konya Selçuklu Belediyespor'a 86-66 yenildi.

Maçın ilk ve ikinci periyodunda oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Malatya temsilcisi, üçüncü ve son periyotlarda rakibin pota altındaki üstünlüğüne engel olamayınca yenilgiden kurtulamadı.

Maç sonrası İHA'ya konuşan Malatya Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı koçu Erol Akdeniz, "Grupta henüz galibiyetle tanışmadığımız için üzgünüz, ancak şansımız devam ediyor" dedi.

"İlk 3 içinde yer almak istiyoruz"

Akdeniz, grupta çok güçlü takımlarla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Play- Off grubunda üçüncü maçımıza çıktık ve ne yazık ki yenildik. Henüz galibiyet alamadığımız için üzgünüz. Daha öncede söyledim, oldukça zor bir grupta mücadele ediyoruz. Konya takımı özellikle son 2 sette oyunu kontrol etti. Önümüzde evimizde oynayacağımız bir Sinop Gençlik maçı var. Bu maçı kazanıp ilk 3 içinde yer almak istiyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı grupta dördüncü maçında, 4 Mart Cumartesi günü saat: 15.00'da Sinop Gençlikspor takımıyla karşılaşacak.