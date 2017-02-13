Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Lideri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Nazilli Belediyespor'dan alınan üç puanın sevincini yaşıyor.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Lideri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Nazilli Belediyespor'dan alınan üç puanın sevincini yaşıyor. Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, "Zorlu bir deplasmanda Futbolcularım ve taraftarlarımızın desteği ile üç puan aldığımız için mutluyuz'

'REHAVETE KAPILMAK YOK, YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Nazilli Belediyespor'u farklı skorla yenerek önemli deplasman maçından üç puanla döndüklerini belirten Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım,'Bizim için sezonun en önemli deplasman maçıydı. Futbolcularımın yüksek performansı ve bizleri destek için çevre illerden gelen fedakar taraftarlarımızın desteği ile 4-0'lık farklı skorla üç puanı aldık. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Grubumuzda kalan 12 maçın her bir maçı çok çok önemli. Rehavete kapılmadan ligin sonunda şampiyonluk kupasını Erzurum'a getirmek istiyoruz. Kazanma arzusu ile yolumuza devam etmek istiyorum" dedi.