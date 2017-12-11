Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Aralık’ta Toplanıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2017 yılının son toplantısını 13 Aralık Çarşamba günü yapacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2017 yılının son toplantısını 13 Aralık Çarşamba günü yapacak.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısı, 13 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak olan imar ağırlıklı toplantı gündemi içerisinde ayrıca Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde düzenleme ve güncelleme, belediye çalışanlarına sivil kart tarifesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne hisse tahsisi, Büyükşehir Belediyesi ile Ziraat Bankası A.Ş. ye ait arsaların trampa işlemleri gibi maddeler yer alıyor.