Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Sona Erdi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, 14 Şubat Salı günü yapılan 2. birleşimle sona erdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı, 14 Şubat Salı günü yapılan 2. birleşimle sona erdi. Toplantının 2. birleşiminde, il sınırları içerisinde M plaka ile taşımacılık yapanların H Plakaya geçmeleri halinde, dönüşüm ruhsat bedelinin alınmamasına karar verildi.

Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlığında, saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıda, bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler de ilgili komisyonlara havale edildi.

Çevre ve Hukuk Komisyonlarına yeni üye secimi

Toplantıda, Çevre Komisyonu ile Hukuk Komisyonunda boşalan üyelikler için yeni üye seçimi gerçekleştirildi. Çevre Komisyonu'na Mehmet Baysar, Hukuk Komisyonu'na ise Mehmet Reşat Güzel seçildi.

Plaka geçişinden ücret alınmayacak

Toplantıda, gündem maddeleri arasında yer alan; il sınırları içerisinde M plaka ile taşımacılık yapanların H Plakaya geçmeleri halinde, dönüşüm ruhsat bedelinin alınmamasına karar verildi. Toplantıda ayrıca, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesine Spor Kompleksi ve Eğitim Tesisi; Yakınca Mahallesine ise Spor Alanı ile Park ve Yeşil Alan yapılmasına ilişkin gündem maddeleri de Büyükşehir Meclisi tarafından kabul edildi.

Yenilenebilir Enerji Üretimi Tesisleri

Toplantıda, Hekimhan ilçesi Yeşilkale Mahallesi ile Akçadağ ilçesi Çatyol Mahallesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı ile Enerji Depolama Alanı fonksiyonu verilmesine ilişkin gündem maddesi de İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi.

Yine Hekimhan ilçesi Yağca Mahallesinde plansız alan üzerinde bulunan yaklaşık 4,5 hektarlık alanın "Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanı" fonksiyonu verilmesine ilişkin gündem maddesi de görüşülerek kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart Ayı toplantısını ise, 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.