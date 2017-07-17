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Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Toplantıları Sona Erdi

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Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Toplantıları Sona Erdi
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs Başkanlığında gerçekleştirilen 2'inci birleşim ile...

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantıları, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs Başkanlığında gerçekleştirilen 2'inci birleşim ile sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Temmuz ayı 2'inci birleşimi öncesi kısa bir konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs, 15 Temmuz anma etkinliklerine değinerek, vatandaşlarımızın kalkışmanın üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen heyecanlarından bir şey kaybetmediklerini söyledi. Göğüs, "Geçtiğimiz hafta sonunda 15 Temmuz şehitlerimizi anma törenlerimiz oldu. Bu törenlerde bir kez daha gördük ki üzerinden bir sene geçmesine rağmen, insanlarımız azim ve kararlılıklarından bir şey kaybetmemiş ve dünyada bize zincir vurmak için bekleyenlerin ne yapmak istediklerini anlamışlardır. Son üç günde de muhteşem bir katılımla şehitlerimizi andık. Vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. Hasan Göğüs'ün konuşmasının ardından başlayan toplantıda, geçen toplantıya ait karar özeti oylanarak kabul edildi. Ardından da imar maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan "Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt ve Yeşiltepe Mahallerini ayıran Malatya-Sivas Demiryolu hattından dolayı oluşan hemzemin geçişlerin olduğu alanda kavşak düzenlemesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu" görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan "Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan muhtelif büfe, çay ocakları, kafeterya ve Özalper Gençlik Parkı işletmesi ile yine Şelale Sosyal Tesisleri Kernek Parkı, Abdullah Gül Parkı, Yaşam ve Spor Merkezi, Belediye Nikah Sarayı içerisindeki 1 adet büyük, 2 adet küçük salonun Esenlik Sosyal Tesisler Ltd. Şti.'ne kiraya verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları" da görüşülerek kabul edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bazı meddeler oylanarak kabul edilirken bazı maddeler ise yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının ise 9 Ağustos Çarşamba günü yapılması kararlaştırılarak, toplantı sonlandırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Toplantıları Sona Erdi

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Toplantıları Sona Erdi

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Toplantıları Sona Erdi

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Toplantıları Sona Erdi

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