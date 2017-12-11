Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Abd Ve İsrail’e Kınama

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Kudüs'te yaşanan hadiselerden dolayı İsrail ve ABD'yi kınama kararı aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Kudüs'te yaşanan hadiselerden dolayı İsrail ve ABD'yi kınama kararı aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunun açılışı öncesi belediye meclisindeki üç grup da Kudüs'te yaşanan hadiselerden dolayı İsrail ve ABD'yi kınadı.

Belediye meclisinde meclis üyesi bulunan üç parti grubu adına konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İsrail'in bölgeyi huzur iklimine çevirmek noktasında bir kararı olmadığını ifade ederken, İsrail'in gözünün toprağa doymadığını aktararak, "Kudüs'ün tüm dinlerin ortak paydasında önemli bir yeri var inançlara saygı açısından tavır koymaları gerekiyor. Samimi ses yalnızca Türkiye'den geliyor. Dünya üzerinde dostlar alışverişte görsün mahiyetinde cılız açıklamalar yapılıyor" diye konuştu.

9 Aralık 1917'de Kudüs'ün Osmanlı Devleti'nin elinden çıktığını hatırlatan Başkan Hüseyin Sözlü, Irak'tan Suriye'ye doğru bölgede karışıklık olduğunu, Ortadoğu'da hala yaraların sarılmadığını belirterek, ABD'nin PKK'ya hala silah verdiğini vurguladı.

Sözlü, Müslümanların kendi içerisinde devşirmelere müsaade etmemesi gerektiğini aktararak, "Sıkıntılarımızı gidermenin yolu Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkmak. Başka çaremiz yok" dedi.