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Büyükşehir Belediyesi 2.3 Kilometrelik Asfalt Çalışması Yaptı

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Büyükşehir Belediyesi 2.3 Kilometrelik Asfalt Çalışması Yaptı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkezde farklı noktalarda alt yapısı biten cadde ve sokakların asfaltını yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkezde farklı noktalarda alt yapısı biten cadde ve sokakların asfaltını yapıyor.

Sürdürülen asfaltlama çalışmaları kapsamında, Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içinde bulanan 1 kilometre uzunluğundaki Sanayi Caddesi ile Özalper Mahallesi sınırları içinde bulunan 650 metre uzunluğundaki Ahu, 500 metre uzunluğundaki Karar ve 200 metre uzunluğundaki Kardeşlik Sokaklar asfaltlandı.

Toplamda 2.3 kilometrelik asfalt çalışması yapılan cadde ve sokaklarda MASKİ ve diğer kurumlar tarafından altyapı çalışmaları tamamlandı. Sanayi Caddesinde geçtiğimiz yıl prestij cadde çalışması da yapan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu caddede 2. kat asfalt serimini yaparak çalışmaları tamamladı.

Özalper Mahallesi sınırları içinde bulunan Ahu sokakta üstyapı çalışmaları da yapacak olan Büyükşehir Belediyesi ayrıca, altyapı çalışmaları devam eden Tevhid sokakta ise prestij sokak düzenlemeleri gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi Özalper Mahallesinde altyapısı biten 8 sokakta Nisan ayında asfaltlama çalışması yapmıştı.

Çakır: "Saha çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye bazı genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

MASKİ ve diğer kurumlarca altyapı çalışmaları bitirilen bütün cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, saha çalışmalarını kent merkezinde yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Beydağı Devlet Hastanesinin ulaşımını sağlayan Ahu sokakta prestij cadde çalışmalarının yapılacağına dikkat çeken Başkan Çakır, "Malatya'ya uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak altyapı yatırımları yaptık. Cadde ve sokaklarımızın Malatya'ya yakışır hale gelmesi için bu çalışmaların yapılmasını bekledik. Ekiplerimiz hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başladılar. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaya ve araç trafiği daha düzenli hale gelecek" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi 2.3 Kilometrelik Asfalt Çalışması Yaptı

Büyükşehir Belediyesi 2.3 Kilometrelik Asfalt Çalışması Yaptı

Büyükşehir Belediyesi 2.3 Kilometrelik Asfalt Çalışması Yaptı

Büyükşehir Belediyesi 2.3 Kilometrelik Asfalt Çalışması Yaptı

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