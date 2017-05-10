Büyükşehir Belediyesi, Beyrebucak Cami’ni Yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Beyrebucak Mahallesi Merkez Cami'ni yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Beyrebucak Mahallesi Merkez Cami'ni yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'dan Kaş'a kutsal mekanların fiziki eksikliklerini gidermeye devam ediyor. Gelen talepler doğrultusunda camilerin bakım, onarım, tadilat, iç dizayn ve çevre düzenlemelerini yapan Büyükşehir Belediyesi, son olarak kullanılamaz hale gelen Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi Merkez Camisi'ne el attı.

Camide engellilerde düşünüldü

Caminin bakımını isteyen vatandaşın talebini geri çevirmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, tadilat çalışmasını 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında rutubet almaması için camiye yeni bir çatı yapıldı. Kullanılamaz durumda olan abdesthanesi iptal edilerek yerine engelli tuvaleti de olan yeni bir abdesthane yapıldı. Caminin iç dış boyası yenilenip, eski döşemeler söküldü ve yerine şap atılarak üstü laminant parke ile kaplandı. Yine caminin iç duvar dipleri ahşapla kaplanıp dış bölgeye bir sürdürme yapıldı. Son olarak caminin etrafı parke ile kaplanarak çevre düzenlemesi tamamlandı.