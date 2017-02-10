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Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde ’Sosyal Medya Daire Başkanlığı’ Kuruluyor

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Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde ’Sosyal Medya Daire Başkanlığı’ Kuruluyor
Büyükşehir Belediye Meclisinde, Türkiye'nin sosyal platformları en etkin kullanan siyasetçisi ve belediye başkanı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir...

Büyükşehir Belediye Meclisinde, Türkiye'nin sosyal platformları en etkin kullanan siyasetçisi ve belediye başkanı olarak gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu farkını ortaya koyan önemli bir karara imza atılarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "Sosyal Medya Daire Başkanlığı" kurulması kararlaştırıldı.

Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde yapılan toplantıya sunulan Başkanlık yazısında, yeni medya düzeninde şeffaflığı artırmak, dezenformasyonun sağladığı algı yönetiminin etkisini kırmak, doğru ve yerinde bilgi vermek amacıyla "Sosyal Medya Daire Başkanlığı" kurulması gerekliliğine vurgu yapıldı. Yazıda, Daire Başkanlığı bünyesinde, "Sosyal Medya Şube Müdürlüğü", "Medya Tasarım Şube Müdürlüğü" ve "İletişim Tasarım Şube Müdürlüğü" kurulması da öngörüldü. Başkanlık yazısı, daha sonra oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Meclisinde, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlık Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Karşıyaka, Cebeci-Asri, Sincan-Cimşit, Ortaköy ile Beypazarı, Kazan, Şereflikoçhisar ve Elmadağ ilçe mezarlıklarında Belediye Meclis kararıyla ücretsiz defnedilmek üzere ayrılan şehitliklerin, ilgili yönetmelik gereği Ankara Valiliğine (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na) tahsisinin yapılması da kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında, yapılan protokole ilişkin Başkanlı yazısı da görüşüldü. Yazıda, Büyükşehir ile Genel Müdürlük arasında kadın sığınma evlerinden, insan ticareti mağduru kadın ve çocukların da hizmet alabilmesi için 2 yıllık süreyi kapsayan bir protokol hazırlandığı ve bu protokolün karara bağlanması talep edildi. Yazı, üyelerin oy birliğiyle karar altına alındı.

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