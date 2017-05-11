Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla Çiftçisine 260 Bin Domates Fidesi Dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla ilçesindeki üreticilere 260 bin adet domates fidesi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla ilçesindeki üreticilere 260 bin adet domates fidesi dağıttı.

Sebil Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören ile dağıtılan domates fideleri, "Çamlıyayla İlçesinde Alternatif Domates Çeşitleri Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında üreticilere teslim edildi. Törene, Çamlıyayla Kaymakam Vekili Abdullah Yüksel, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve domates üreticileri katıldı.

Çamlıyayla ilçesinde alternatif domates çeşitlerinin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla üreticilerin talepleri doğrultusunda, yöre şartlarına uygun, pazar değeri yüksek domates çeşitleri üretiminin teşvik edilmesinin amaçlandığını proje ile Belçınar, Darıpınarı, Kisecik, Sarıkavak ve Sebil Mahallelerinde yaşayan üreticilere 260 bin adet domates fidesi dağıtıldı. Domates fidelerini teslim almadan önce domates yetiştiriciliği ile ilgili eğitim alan üreticiler, vakit kaybetmeden fideleri toprakla buluşturdu.