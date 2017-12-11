Büyükşehir Belediyesi Dış İlçelerde Gıda Denetimleri Yapıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra dış ilçelerde de gıda ürünleri üreten, satan, işleyen ve depolayan işyerlerini...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra dış ilçelerde de gıda ürünleri üreten, satan, işleyen ve depolayan işyerlerini denetliyor. Ekipler, işyerlerini hijyenik, fiziki ve teknik koşulları bakımından denetliyor, kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli işlemler yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gıda ürünleri üreten, satan, işleyen ve depolayan işyerlerine yönelik denetimlere devam ediyor. Kent merkezinde dört ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dış ilçelerdeki işyerlerini de denetime tabi tutuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gıda kontrolü konusunda ilçe belediyelerinin personelleri ile birlikte denetimler yaparak ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimlerini sağlıyor.

Halkın tükettiği gıda üretiminin sağlıklı bir ortamda yapılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi her iş yerini yılda 3 defa denetliyor. Çüngüş, Çermik, Eğil, Dicle, Hani, Lice ve Kulp ilçelerinde 321 işyerini denetleyen ekipler, Ergani, Bismil, Silvan, Hazro ve Kocaköy'de gıda denetimlerine devam ediyor. İlçelerde yapılan denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 300 kg tarihi geçmiş ürüne el konularak imha edildi.