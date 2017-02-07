Büyükşehir Belediyesi Ekiplerinden Buz Temizleme Seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol ve kaldırımlardaki buzları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol ve kaldırımlardaki buzları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde kar nedeniyle kapanan tüm yolları ulaşıma açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerin bulvar, cadde ve sokakların kenarlarındaki buzları temizlemeye devam ediyor. Kent merkezindeki ana arterler ile 13 kırsal ilçenin 912 mahalle yolunu yürütülen aralıksız çalışma sonucu kardan temizleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin merkez Yenişehir, Sur, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinin bulvar, cadde ve sokakların kenarlarında biriken kar ile oluşan buzları temizlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesi Elazığ ve Rızvanağa caddelerinde kar temizleme ve buz kırma çalışmaları yürüttü. Ekipler, kaldırım ve yol kenarlarında oluşan buzları küreklerle kırarken, kırılan buzlar, daha sonra iş makinelerine yüklenerek Büyükşehir Belediyesi'nin Dokuz Çeltik Mahallesi'ndeki hafriyat döküm ve bertaraf sahası ile çöp döküm sahasına taşındı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarında oluşan buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.